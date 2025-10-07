Selskapskatalog
CyberArk
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

CyberArk Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Israel hos CyberArk utgjør totalt ₪110K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CyberArks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
CyberArk
Software Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Totalt per år
₪110K
Nivå
Software Engineer
Grunnlønn
₪80K
Stock (/yr)
₪30K
Bonus
₪0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos CyberArk?

₪160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos CyberArk er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos CyberArk in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪179,106. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CyberArk for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Israel er ₪103,379.

