
Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Cybage Software utgjør totalt ₹1.36M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cybage Softwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Totalt per år
₹1.36M
Nivå
L2
Grunnlønn
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
8 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Cybage Software?

₹13.98M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Cybage Software in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,527,335. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cybage Software for Full-Stack Programvareingeniør rollen in India er ₹641,728.

Andre ressurser