Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in New York City Area hos CVS Health varierer fra $122K per year for L1 til $138K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $140K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CVS Healths totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
