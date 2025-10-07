Selskapskatalog
Cvent
Cvent Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i United States

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Cvent varierer fra $105K per year for Software Engineer I til $163K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $114K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cvents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Cvent?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Cvent in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $166,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cvent for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $114,000.

