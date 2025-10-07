Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in Northern Virginia Washington DC hos Cvent varierer fra $106K per year for Software Engineer I til $157K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Northern Virginia Washington DC utgjør totalt $108K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cvents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
