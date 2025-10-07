Selskapskatalog
Cvent
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

  • India

Cvent Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Cvent varierer fra ₹1.97M per year for Software Engineer II til ₹3.28M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.83M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cvents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Gjennomsnitt Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vis 1 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.22M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Cvent?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Cvent in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹5,887,417. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cvent for Full-Stack Programvareingeniør rollen in India er ₹2,114,682.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Cvent

Relaterte selskaper

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser