Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Cvent varierer fra ₹1.97M per year for Software Engineer II til ₹3.28M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.83M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cvents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
