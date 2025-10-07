Backend Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Cvent varierer fra $108K per year for Software Engineer I til $147K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $111K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cvents totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
