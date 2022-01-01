Cushman & Wakefield Lønninger

Selskapsoversikt
Cushman & Wakefields lønnsområde varierer fra $16,850 i total kompensasjon årlig for Forretningsutvikling i nedre ende til $278,600 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cushman & Wakefield. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Regnskapsfører
Median $60K
Finansanalytiker
Median $87.2K
Prosjektleder
Median $80K

Forretningsanalytiker
$27.5K
Forretningsutvikling
$16.8K
Dataanalytiker
$75.2K
Dataanalytiker
$118K
Juridisk
$239K
Markedsføring
$92K
MEP-ingeniør
$128K
Eiendomsforvalter
$122K
Salg
$279K
Programvareingeniør
$186K
Teknisk programsjef
$143K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Cushman & Wakefield er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $278,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Cushman & Wakefield er $104,819.

