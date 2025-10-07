Selskapskatalog
Cubic Telecom
Cubic Telecom Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Ireland hos Cubic Telecom utgjør totalt €57K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cubic Telecoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Totalt per år
€57K
Nivå
L1
Grunnlønn
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Cubic Telecom?

€142K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Cubic Telecom in Ireland ligger på en årlig totalkompensasjon på €88,863. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cubic Telecom for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Ireland er €56,972.

