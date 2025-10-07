Produksjon Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Cruise varierer fra $176K per year for L3 til $500K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $410K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cruises totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
$176K
$130K
$32K
$14K
L4
$308K
$170K
$84.4K
$53.1K
L5
$357K
$207K
$120K
$30.7K
L6
$500K
$241K
$213K
$46.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Cruise er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.