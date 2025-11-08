Selskapskatalog
Cruise
  • Lønninger
  • Maskinvareingeniør
  • L3

Maskinvareingeniør Nivå

L3

Nivåer hos Cruise

  1. L3Hardware Engineer
  2. L4Senior Hardware Engineer I
  3. L5Senior Hardware Engineer II
    4. Vis 3 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
$196,658
Grunnlønn
$139,800
Aksjetildeling ()
$28,812
Bonus
$28,046
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
