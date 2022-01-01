Selskapskatalog
Criteo
Criteo Lønninger

Criteos lønn varierer fra $44,704 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $686,000 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Criteo. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Programvareutvikler
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Forskningsvitenskapsmann

AI Forsker

Dataforsker
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Produktleder
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Salg
Median $139K
Forretningsutvikling
$686K
Kundeservice
$57.6K
Kundesuksess
$76.4K
Dataanalytiker
$56.2K
Personalavdeling
$203K
Informasjonsteknolog (IT)
$96.2K
Ledelsesrådgiver
$92.5K
Markedsføring
$182K
Programleder
$170K
Prosjektleder
$44.7K
Programvareutviklingsleder
$159K
Løsningsarkitekt
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Teknisk programleder
$116K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Criteo er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $686,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Criteo er $94,505.

