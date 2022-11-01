Selskapsoversikt
CRISIL
CRISIL Lønninger

CRISILs lønnsområde varierer fra $6,121 i total kompensasjon årlig for Forretningsutvikling i nedre ende til $48,765 for Cybersikkerhetsanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CRISIL. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Finansanalytiker
Median $12.6K
Forretningsanalytiker
$12.7K
Forretningsutvikling
$6.1K

Investeringsbankmann
$20.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$48.8K
Løsningsarkitekt
$48.6K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CRISIL er Cybersikkerhetsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $48,765. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CRISIL er $16,462.

