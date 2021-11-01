Selskapsoversikt
CrimsonLogic Lønninger

CrimsonLogics lønnsområde varierer fra $57,900 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $77,723 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CrimsonLogic. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $62.8K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
$57.9K
Produktsjef
$77.7K

FAQ

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for CrimsonLogic

