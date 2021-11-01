CrimsonLogic Lønninger

CrimsonLogics lønnsområde varierer fra $57,900 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $77,723 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CrimsonLogic . Sist oppdatert: 8/21/2025