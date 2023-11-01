Selskapsoversikt
Crimson Education
Crimson Education Lønninger

Crimson Educations lønnsområde varierer fra $49,750 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $298,500 for Investeringsbankmann i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Crimson Education. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$54.8K
Forretningsutvikling
$65.7K
Investeringsbankmann
$299K

Ledelseskonsulent
$66.7K
Prosjektleder
$49.8K
Teknisk forfatter
$73.2K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Crimson Education er Investeringsbankmann at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $298,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Crimson Education er $66,168.

Andre ressurser