Selskapsoversikt
CRIF
CRIF Lønninger

CRIFs lønnsområde varierer fra $5,886 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $47,773 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CRIF. Sist oppdatert: 8/21/2025

Forretningsutvikling
Dataanalytiker
Produktsjef
Salg
Programvareingeniør
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CRIF er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $47,773. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CRIF er $46,388.

Andre ressurser