Cricut Lønninger

Cricuts lønn varierer fra $109,450 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $266,325 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cricut. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $150K
Dataanalytiker
$109K
Dataforskningsleder
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
$118K
Markedsføring
$115K
Produktdesigner
$141K
Produktleder
$190K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cricut er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $266,325. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cricut er $141,290.

Andre ressurser