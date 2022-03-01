Selskapskatalog
Crexi
Crexi Lønninger

Crexis lønn varierer fra $100,500 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $1,283,908 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Crexi. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Dataanalytiker
$118K
Produktdesigner
$167K
Produktleder
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Salg
$101K
Programvareutviklingsleder
$221K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Crexi er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $1,283,908. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Crexi er $167,160.

Andre ressurser