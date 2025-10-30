Selskapskatalog
Rekrutterer-mediankompensasjonspakken in Canada hos Cresta utgjør totalt CA$396K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Crestas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$396K
Nivå
L3
Grunnlønn
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Cresta?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cresta er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Cresta in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$406,298. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cresta for Rekrutterer rollen in Canada er CA$395,824.

Andre ressurser