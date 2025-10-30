Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Promptingeniør totalkompensasjonen in United States hos Cresta varierer fra $59.5K til $84.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Crestas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$68.2K - $79.9K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cresta er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Promptingeniør hos Cresta in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $84,942. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cresta for Promptingeniør rollen in United States er $59,532.

Andre ressurser