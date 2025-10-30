Selskapskatalog
Cresta
Cresta Produktleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktleder totalkompensasjonen in United States hos Cresta varierer fra $205K til $293K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Crestas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$235K - $275K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$205K$235K$275K$293K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cresta er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Cresta in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $292,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cresta for Produktleder rollen in United States er $205,000.

Andre ressurser