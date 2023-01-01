Selskapskatalog
Credit Agricole Lønninger

Credit Agricoles lønn varierer fra $30,815 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $191,100 for en Investeringsbankmann på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Credit Agricole. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Dataforsker
Median $70.1K
Programvareutvikler
Median $44.9K
Forretningsanalytiker
$45.5K

Forretningsutvikling
$40.4K
Personalavdeling
$35.7K
Informasjonsteknolog (IT)
$180K
Investeringsbankmann
$191K
Juridisk
$79.5K
Produktleder
$127K
Prosjektleder
$62.5K
Salg
$30.8K
Løsningsarkitekt
$47.2K
Ofte stilte spørsmål

