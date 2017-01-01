Selskapskatalog
CREADEV
    CREADEV is an evergreen investment firm backed by the Mulliez family, focused on investing in companies globally to establish leadership in healthcare, sustainable consumption, and food sectors.

    creadev.com
    2002
    30
    # Ansatte
