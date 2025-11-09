Selskapskatalog
Convoy
  • Lønninger
  • Datavitenskaper
  • T5
  • United States

Datavitenskaper Nivå

T5

Nivåer hos Convoy

  1. T2Data Scientist
  2. T3
  3. T4
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
$208,409
Grunnlønn
$175,000
Aksjetildeling ()
$33,409
Bonus
$0
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
