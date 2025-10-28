Selskapskatalog
Continental
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Continental Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in Hungary hos Continental varierer fra HUF 15.17M per year for Software Engineer til HUF 19.75M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Hungary utgjør totalt HUF 16.75M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Continentals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Continental?

Inkluderte stillinger

Maskinlæringsingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Continental in Hungary ligger på en årlig totalkompensasjon på HUF 23,500,421. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Continental for Programvareingeniør rollen in Hungary er HUF 16,750,059.

