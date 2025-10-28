Programvareingeniør-kompensasjon in Hungary hos Continental varierer fra HUF 15.17M per year for Software Engineer til HUF 19.75M per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Hungary utgjør totalt HUF 16.75M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Continentals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
