Løsningsarkitekt-kompensasjon in Philadelphia Area hos Comcast utgjør totalt $197K per year for Principal Solution Architect. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $200K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Data Architect

Cloud Security Architect

Ofte stilte spørsmål

Самый высокий пакет вознаграждения для Løsningsarkitekt в Comcast in Philadelphia Area составляет $244,350 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Comcast для позиции Løsningsarkitekt in Philadelphia Area составляет $188,000.

Andre ressurser