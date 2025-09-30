Selskapskatalog
Comcast Programvareutvikler Lønninger i United Kingdom

Programvareutvikler-kompensasjon in United Kingdom hos Comcast varierer fra £54K per year for II til £96.5K per year for Principal Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £72.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineer 1
I(Inngangsnivå)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £102,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Programvareutvikler role in United Kingdom is £72,719.

