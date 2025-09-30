Selskapskatalog
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
Comcast Programvareutvikler Lønninger i Chennai Metropolitan Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Chennai Metropolitan Area hos Comcast varierer fra ₹1.31M per year for II til ₹3.22M per year for Principal Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Chennai Metropolitan Area utgjør totalt ₹1.33M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineer 1
I(Inngangsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Comcast in Chennai Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of ₹3,219,602. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Programvareutvikler role in Chennai Metropolitan Area is ₹1,331,328.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Comcast

