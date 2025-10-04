Selskapskatalog
Comcast
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Programvareutvikler Nivå

Senior Engineer

Nivåer hos Comcast

Sammenlign nivåer
  1. Engineer 1I
  2. Engineer 2II
  3. Engineer 3III
    4. Vis 5 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
£123,196
Grunnlønn
£89,234
Aksjetildeling ()
£0
Bonus
£4,272

£121K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig £22.8K+ (noen ganger £228K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Nyeste lønnsinnrapporteringer
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Comcast

Relaterte selskaper

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser