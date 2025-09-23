Selskapskatalog
Comcast
  • Lønninger
  • Cybersikkerhetsanalytiker

  • Alle Cybersikkerhetsanalytiker lønninger

Comcast Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹620K - ₹721K
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹573K₹620K₹721K₹802K
Vanlig Område
Mulig Område

₹13.98M

Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Cybersikkerhetsanalytiker at Comcast sits at a yearly total compensation of ₹801,686. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Cybersikkerhetsanalytiker role is ₹572,633.

