Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder lønninger

  • Philadelphia Area

Comcast Produktleder Lønninger i Philadelphia Area

Produktleder-kompensasjon in Philadelphia Area hos Comcast varierer fra $144K per year for L3 til $479K per year for L8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area utgjør totalt $200K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
Product Manager
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
Senior Product Manager
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
Director
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
Senior Director
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Produktleder at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $479,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Produktleder role in Philadelphia Area is $203,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Comcast

Andre ressurser