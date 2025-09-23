Den gjennomsnittlige Ledelsesrådgiver totalkompensasjonen in Austria hos Comcast varierer fra €44.1K til €64.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
15%
ÅR 1
15%
ÅR 2
15%
ÅR 3
15%
ÅR 4
40%
ÅR 5
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)
15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)
15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)
15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)
40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)