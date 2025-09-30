Selskapskatalog
Comcast
Comcast Finansanalytiker Lønninger i Greater Denver And Boulder Area

Finansanalytiker-mediankompensasjonspakken in Greater Denver And Boulder Area hos Comcast utgjør totalt $105K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
Totalt per år
$105K
Nivå
L3
Grunnlønn
$96.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Comcast?

$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Comcast in Greater Denver And Boulder Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $110,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Comcast for Finansanalytiker rollen in Greater Denver And Boulder Area er $104,825.

