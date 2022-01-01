Selskapsoversikt
Color
Color Lønninger

Colors lønnsområde varierer fra $114,425 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $278,600 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Color. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $220K

Full-stack programvareingeniør

Rekrutterer
Median $148K
Forretningsanalytiker
$144K

Dataanalytiker
$114K
Dataanalytiker
Median $171K
Produktdesigner
$134K
Produktsjef
$206K
Programvareingeniørsjef
$279K
Teknisk programsjef
$236K
