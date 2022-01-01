Selskapskatalog
Cognosante
Cognosante Lønninger

Cognosantes lønn varierer fra $63,750 i total kompensasjon per år for en Cybersikkerhetsanalytiker på laveste nivå til $128,156 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cognosante. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Ledelsesrådgiver
$128K
Cybersikkerhetsanalytiker
$63.8K
Programvareutvikler
Median $115K

Ofte stilte spørsmål

A remuneração total anual mediana reportada na Cognosante é $115,000.

