Cognira
Cognira Lønninger

Cogniras lønn varierer fra $9,768 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $104,475 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cognira. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Dataforsker
$104K
Personalavdeling
$9.8K
Programvareutvikler
$73.5K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cognira er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $104,475. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cognira er $73,500.

