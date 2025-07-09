Cognigy Lønninger

Selskapskatalog
Cognigys lønn varierer fra $67,017 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $95,337 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cognigy. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Løsningsarkitekt
Median $93.8K
Produktleder
$67K
Programvareutvikler
$95.3K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cognigy er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $95,337. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cognigy er $93,765.

Andre ressurser