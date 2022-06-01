Cogent Lønninger

Selskapskatalog
Cogents lønn varierer fra $2,920 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $163,080 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cogent. Sist oppdatert: 11/22/2025

Kundeservice
$2.9K
Programvareingeniør
$15K
Løsningsarkitekt
$163K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cogent er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $163,080. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cogent er $14,955.

Andre ressurser

