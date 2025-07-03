Selskapskatalog
Coditas Technologies
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Coditas Technologies Lønninger

Coditas Technologiess lønn varierer fra $7,455 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $32,350 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Coditas Technologies. Sist oppdatert: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktdesigner
$7.5K
Programvareingeniør
$32.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Coditas Technologies er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $32,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Coditas Technologies er $19,903.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Coditas Technologies

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Square
  • SoFi
  • Apple
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/coditas-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.