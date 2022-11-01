Selskapskatalog
CodeMettle
CodeMettle Lønninger

CodeMettles lønn varierer fra $79,600 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $120,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos CodeMettle. Sist oppdatert: 11/22/2025

Programvareingeniør
Median $120K

Fullstack Programvareutvikler

Produktdesigner
$79.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos CodeMettle er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $120,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CodeMettle er $99,800.

Andre ressurser

