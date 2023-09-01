Codemagic Lønninger

Codemagics lønn varierer fra $59,471 i total kompensasjon per år for en Grunnlegger på laveste nivå til $66,840 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Codemagic . Sist oppdatert: 11/22/2025