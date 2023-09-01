Selskapskatalog
Codemagic
Codemagic Lønninger

Codemagics lønn varierer fra $59,471 i total kompensasjon per år for en Grunnlegger på laveste nivå til $66,840 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Codemagic. Sist oppdatert: 11/22/2025

Grunnlegger
$59.5K
Prosjektleder
$66.8K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Codemagic er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $66,840. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Codemagic er $63,155.

Andre ressurser

