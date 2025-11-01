Selskapskatalog
Clickhouse
Clickhouse Programvareingeniør Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Clickhouses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€131K - €152K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€121K€131K€152K€169K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Clickhouse er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Clickhouse in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €169,174. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clickhouse for Programvareingeniør rollen in Germany er €120,838.

