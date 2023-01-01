Selskapskatalog
Clickhouse
Clickhouse Lønninger

Clickhouses medianlønn er $234,375 for en Programvareutvikler . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Clickhouse. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $234K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Clickhouse er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Clickhouse er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $234,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clickhouse er $234,375.

