Clickhouse Lønninger

Clickhouses medianlønn er $234,375 for en Programvareutvikler . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Clickhouse. Sist oppdatert: 9/7/2025
Hos Clickhouse er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
