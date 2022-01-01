Selskapsoversikt
ClearTax
ClearTax Lønninger

ClearTaxs lønnsområde varierer fra $11,907 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $103,809 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ClearTax. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend programvareingeniør

Produktsjef
Median $16.8K
Programvareingeniørsjef
Median $104K

Forretningsanalytiker
$11.9K
Forretningsutvikling
$19.8K
Produktdesigner
$30.7K
Programsjef
$13K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ClearTax er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos ClearTax er Programvareingeniørsjef med en årlig total kompensasjon på $103,809. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ClearTax er $27,941.

Utvalgte stillinger

