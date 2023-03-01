CLEAResult Lønninger

CLEAResults lønnsområde varierer fra $75,117 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $169,150 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CLEAResult . Sist oppdatert: 8/24/2025