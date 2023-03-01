Selskapsoversikt
CLEAResult
CLEAResult Lønninger

CLEAResults lønnsområde varierer fra $75,117 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $169,150 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CLEAResult. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Ledelseskonsulent
$149K
Maskinteknisk ingeniør
$75.1K
Programsjef
$81.6K

Programvareingeniør
$156K
Løsningsarkitekt
$169K
Teknisk programsjef
$153K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll CLEAResult on Løsningsarkitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $169,150.
CLEAResult mediaan aastane kogukompensatsioon on $150,960.

Andre ressurser