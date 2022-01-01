Clearco Lønninger

Selskapsoversikt
Clearcos lønnsområde varierer fra $77,472 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $188,187 for Markedsføring i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Clearco. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $133K
Dataanalytiker
$104K
Markedsføring
$188K

Produktsjef
$146K
Rekrutterer
$95K
Salg
$77.5K
Programvareingeniørsjef
Median $176K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Clearco er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $188,187. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Clearco er $132,641.

