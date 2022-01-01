Selskapsoversikt
ClearBank
ClearBank Lønninger

ClearBanks lønnsområde varierer fra $152,429 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniørsjef i nedre ende til $160,219 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i ClearBank. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $157K
Programvareingeniørsjef
Median $152K
Markedsføring
$153K

Produktsjef
$160K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos ClearBank er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $160,219. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos ClearBank er $154,783.

