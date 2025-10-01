Programvareutvikler-kompensasjon in New York City Area hos CLEAR varierer fra $217K per year for Software Engineer II til $353K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $223K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CLEARs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ÅR 1
30%
ÅR 2
50%
ÅR 3
Hos CLEAR er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
30% opptjenes i 2nd-ÅR (30.00% årlig)
50% opptjenes i 3rd-ÅR (50.00% årlig)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling