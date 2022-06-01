CLEAR Lønninger

CLEARs lønnsområde varierer fra $6,651 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $418,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CLEAR. Sist oppdatert: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.
20%
ÅR 1
30%
ÅR 2
50%
ÅR 3
Hos CLEAR er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
30% opptjenes i 2nd-ÅR (30.00% årlig)
50% opptjenes i 3rd-ÅR (50.00% årlig)
Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.