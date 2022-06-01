Selskapsoversikt
CLEAR
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

CLEAR Lønninger

CLEARs lønnsområde varierer fra $6,651 i total kompensasjon årlig for Salg i nedre ende til $418,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CLEAR. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend programvareingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $418K
Produktdesigner
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Produktsjef
Median $250K
Teknisk programsjef
Median $200K
Driftssjef
$72.4K
Kundeservice
$42K
Dataanalytiker
$201K
Markedsføring
$121K
Rekrutterer
$191K
Salg
$6.7K
Cybersikkerhetsanalytiker
$113K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

20%

ÅR 1

30%

ÅR 2

50%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos CLEAR er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 2nd-ÅR (30.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 3rd-ÅR (50.00% årlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.

Besøk nå!

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CLEAR er Programvareingeniørsjef med en årlig total kompensasjon på $418,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CLEAR er $191,453.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for CLEAR

Relaterte selskaper

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser