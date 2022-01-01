Selskapsoversikt
Clear Street
Clear Street Lønninger

Clear Streets lønnsområde varierer fra $112,435 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $323,339 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Clear Street. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Programvareingeniør
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend programvareingeniør

Finansanalytiker
$284K
IT-teknolog
$112K

Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Clear Street er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Clear Street er Programvareingeniør at the L5 level med en årlig total kompensasjon på $323,339. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Clear Street er $231,000.

Andre ressurser